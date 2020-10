Massimo Giletti candidato sindaco a Roma? “Non smentisco…” (Di sabato 10 ottobre 2020) Nella Capitale si rincorrono le voci su Massimo Giletti come possibile candidato sindaco a Roma. E il giornalista non smentisce… Massimo Giletti potrebbe rientrare nella corsa per la carica di sindaco di Roma. Mentre la Raggi, tra le polemiche, si prepara ad affrontare la campagna elettorale per una difficile rielezione e mentre il Pd brancola nel buio, spunta a sorpresa il nome del noto giornalista, che con il suo seguito e la sua storia personale e professionale potrebbe puntare al piatto, ossia al Campidoglio. Giletti candidato sindaco di Roma? Il giornalista non smentisce… Intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5, il noto giornalista e conduttore ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 ottobre 2020) Nella Capitale si rincorrono le voci sucome possibile. E il giornalista non smentisce…potrebbe rientrare nella corsa per la carica didi. Mentre la Raggi, tra le polemiche, si prepara ad affrontare la campagna elettorale per una difficile rielezione e mentre il Pd brancola nel buio, spunta a sorpresa il nome del noto giornalista, che con il suo seguito e la sua storia personale e professionale potrebbe puntare al piatto, ossia al Campidoglio.di? Il giornalista non smentisce… Intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5, il noto giornalista e conduttore ...

