Lorella Cuccarini ancora contro Matano: "Faceva il migliore amico, dietro le quinte mi pugnalava" (Di sabato 10 ottobre 2020) “Di fronte a me Faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un piano che andava in un’altra direzione. Non è lui quello pugnalato”. Lorella Cuccarini torna a parlare del collega Alberto Matano in un’intervista a Verissimo. Tra i due non corre buon sangue da quando la showgirl ha lasciato La Vita in Diretta indirizzando a Matano parole al veleno nella quale gli dava del maschilista e prevaricatore.Subito c’era stata la replica del conduttore, ma la querelle non sembra placarsi. ”È stato detto che ho pugnalato un collega alle spalle, questo non è vero - ha raccontato - . Se c’è stata una pugnalata l’ha presa un’altra persona. Le voci ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 ottobre 2020) “Di fronte a meillesi consumava un piano che andava in un’altra direzione. Non è lui quello pugnalato”.torna a parlare del collega Albertoin un’intervista a Verissimo. Tra i due non corre buon sangue da quando la showgirl ha lasciato La Vita in Diretta indirizzando aparole al veleno nella quale gli dava del maschilista e prevaricatore.Subito c’era stata la replica del conduttore, ma la querelle non sembra placarsi. ”È stato detto che ho pugnalato un collega alle spalle, questo non è vero - ha raccontato - . Se c’è stata una pugnalata l’ha presa un’altra persona. Le voci ...

annatomasi1 : RT @HuffPostItalia: Lorella Cuccarini ancora contro Matano: 'Faceva il migliore amico, dietro le quinte mi pugnalava' - HuffPostItalia : Lorella Cuccarini ancora contro Matano: 'Faceva il migliore amico, dietro le quinte mi pugnalava' - BGVTBO : Verissimo, Lorella Cuccarini vs. Alberto Matano: 'Faceva il migliore amico, poi dietro le quinte ...' - VerdiStudio : Rimpiango #Cuccarini??????????? ma quando mai.. Lorella Cuccarini, dopo la lettera, parla per la prima volta di Albert… - MuredduGiovanni : RT @ZoomMagazineIT: Lorella Cuccarini in esclusiva a ‘Verissimo’: “Voglio dire ciò che penso e non quello che è comodo per me” https://t.co… -