Lombardia, 1.100 positivi in 24 ore (Di sabato 10 ottobre 2020) Sono 1.100 i nuovi contagiati da in . È quanto ha comunicato l'assessore regionale al Welfare, , a margine di un convegno di Forza Italia a . Per Gallera, 'quello che sta succedendo negli ultimi ... Leggi su leggo (Di sabato 10 ottobre 2020) Sono 1.100 i nuovi contagiati da in . È quanto ha comunicato l'assessore regionale al Welfare, , a margine di un convegno di Forza Italia a . Per Gallera, 'quello che sta succedendo negli ultimi ...

Milano, 10 ottobre 2020 - In aumento i contagi da Coronavirus a Milano e in Lombardia. Nell'ultima settimana, i dati hanno registrato un netto rialzo, seppure sia cresciuto anche il numero dei tamponi ...

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 10 ottobre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: a ...

