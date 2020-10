Juventus | senti Sacchi su Sarri | “Un suicidio | calciatori non adatti”

(Di sabato 10 ottobre 2020) Arrigoha parlato dell’esperienza di Mauriziosulla panchina della. L’avventura del tecnico toscano si è conclusa con l’esonero di agosto dopo la sconfitta in Champions League contro il Lione. L’ex allenatore del Milan, intervenuto “Al Festival dello Sport”, ha svelato un retroscena circa un consiglio che aveva comunicato al collega di Figline.: le parole disu“Gli dissi subito che si trattava di un, perché non c’era modo che quei giocatori potessero essere adatti al suo stile di calcio. Leggi anche:Ronaldo, voci dalla Spagna: addio a fine stagione? CR7 ci pensa E’ stato anche sfortunato a contrarre la polmonite ...

Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus, senti #McKennie: '#Pirlo è stato uno dei migliori e posso imparare molto. Voglio fare la storia del club'… - sportli26181512 : Juve, senti Balzaretti: 'Chiesa e Kulusevski sono compatibili' VIDEO: L'ex terzino della Juventus Federico Balzaret… - zazoomblog : Juventus senti McKennie: “Sono affascinato dall’idea di allenarmi con Pirlo” - #Juventus #senti #McKennie: #“Sono - calciomercatoit : ?? #Juventus, senti #McKennie: '#Pirlo è stato uno dei migliori e posso imparare molto. Voglio fare la storia del cl… - infoitsport : Chiesa Juventus, senti Lippi: svelato il vero ruolo -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus senti

Tuttosport

Ospiti del Festival dello Sport in corso di svolgimento presso il "Piccolo Teatro" di Milano, Filippo e Simone Inzaghi, rispettivamente allenatore di Benevento ...Resta inteso che mai mi sognerei di far intervenire l’Asl. Da quello che mi raccontano e si sente dire, il Napoli rischia una penalizzazione». «Non lo so. Io spero soltanto che il campionato prosegua ...