“Così non va bene, non mi aiutano!”. GF Vip, quando Francesco Oppini lo ha saputo non voleva crederci (Di sabato 10 ottobre 2020) Momento molto importante quello avvenuto durante la diretta di ieri, venerdì 9 ottobre, del ‘Grande Fratello Vip’. Indubbiamente ci sono stati episodi roboanti come il nuovo litigio tra Patrizia De Blanck e la marchesa d’Aragona. Ma a far discutere parecchio sono state alcune affermazioni fatte da Francesco Oppini, che ha praticamente strigliato i suoi genitori. Alba Parietti si è confrontata con la De Blanck, visto che quest’ultima l’aveva chiamata in precedenza “stro..a”. Successivamente, il papà Franco Oppini è stato ospite di ‘Domenica Live’ da Barbara D’Urso ed ha detto di essere rimasto sorpreso negativamente dalla reazione avuta dall’ex coniuge. L’inquilino del reality show ha chiesto a sua madre di poter vivere più ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) Momento molto importante quello avvenuto durante la diretta di ieri, venerdì 9 ottobre, del ‘Grande Fratello Vip’. Indubbiamente ci sono stati episodi roboanti come il nuovo litigio tra Patrizia De Blanck e la marchesa d’Aragona. Ma a far discutere parecchio sono state alcune affermazioni fatte da, che ha praticamente strigliato i suoi genitori. Alba Parietti si è confrontata con la De Blanck, visto che quest’ultima l’aveva chiamata in precedenza “stro..a”. Successivamente, il papà Francoè stato ospite di ‘Domenica Live’ da Barbara D’Urso ed ha detto di essere rimasto sorpreso negativamente dalla reazione avuta dall’ex coniuge. L’inquilino del reality show ha chiesto a sua madre di poter vivere più ...

NicolaPorro : Ieri a @StaseraItalia il virologo #Galli ha detto che i locali devono chiudere alle 23. Così mi sono permesso di fa… - gaiatortora : Nel dubbio il medico prescrive un - mauroberruto : Finisce così, l’ultima testimonianza pubblica di #LilianaSegre: “Non raccolsi quella pistola e da quel momento che… - ludreamer01 : 'Non li usare perché sei già bella così' Ancora una volta beata Clizia che dopo la sofferenza ha trovato l'uomo ch… - amo5patatini : + ottenere prove e non lo saranno mai. inoltre come fate a basare la loro relazione su una cosa così superficiale n… -

Ultime Notizie dalla rete : “Così non Covid e assemblee di condominio le videoconferenze non sono legali. Rischio caos Corriere della Sera