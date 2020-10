Coronavirus, anestesisti preoccupati per il Sud: «Terapie intensive a rischio in meno di un mese» (Di sabato 10 ottobre 2020) La situazione “Coronavirus” in Italia sta diventando giorno dopo giorno sempre più seria. I dati sono giornalieri sono in netta crescita, così come anche il numero di tamponi eseguiti. Ieri, 9 Ottobre 2020, sono stati registrati 5.372 nuovi casi (con 129.471 tamponi eseguiti) e 28 morti. In aumento anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva 387 (+ 29 rispetto all’8 Ottobre 2020). Per quanto riguarda la situazione regioni: la Lombardia resta quella con il maggior incremento giornaliero di nuovi casi (983). Inoltre il trend negativo in costante aumento fa scattare l’allarme di una probabile seconda ondata. Ad essere preoccupati sulla situazione Coronavirus sono soprattutto gli anestesisti: la rianimazioni al Sud è a rischio in meno di ... Leggi su urbanpost (Di sabato 10 ottobre 2020) La situazione “” in Italia sta diventando giorno dopo giorno sempre più seria. I dati sono giornalieri sono in netta crescita, così come anche il numero di tamponi eseguiti. Ieri, 9 Ottobre 2020, sono stati registrati 5.372 nuovi casi (con 129.471 tamponi eseguiti) e 28 morti. In aumento anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva 387 (+ 29 rispetto all’8 Ottobre 2020). Per quanto riguarda la situazione regioni: la Lombardia resta quella con il maggior incremento giornaliero di nuovi casi (983). Inoltre il trend negativo in costante aumento fa scattare l’allarme di una probabile seconda ondata. Ad esseresulla situazionesono soprattutto gli: la rianimazioni al Sud è aindi ...

