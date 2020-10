Atp San Pietroburgo 2020: programma, date, orari e copertura tv (Di sabato 10 ottobre 2020) Il programma, le date, gli orari e la copertura tv dell’ATP di San Pietroburgo 2020, in scena dal 12 al 18 ottobre. Il main draw propone la presenza di Daniil Medvedev, numero 6 del mondo, affiancato dai connazionali Andrey Rubev e Karen Khachanov. Da evidenziare la partecipazione Jannik Sinner, gioiello italiano pronto a sorprendere. La copertura televisiva è affidata, in simulcast, a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e Sky Sport (canale 201 o 204), con live streaming su Sky Go e sul sito ufficiale di SuperTennis. Inoltre, Sportface.it proporrà dirette testuali, aggiornamenti e approfondimenti sui match degli azzurri. Di seguito il programma integrale del torneo russo. programma ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Il, le, glie latv dell’ATP di San, in scena dal 12 al 18 ottobre. Il main draw propone la presenza di Daniil Medvedev, numero 6 del mondo, affiancato dai connazionali Andrey Rubev e Karen Khachanov. Da evidenziare la partecipazione Jannik Sinner, gioiello italiano pronto a sorprendere. Latelevisiva è affidata, in simulcast, a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e Sky Sport (canale 201 o 204), con live streaming su Sky Go e sul sito ufficiale di SuperTennis. Inoltre, Sportface.it proporrà dirette testuali, aggiornamenti e approfondimenti sui match degli azzurri. Di seguito ilintegrale del torneo russo....

Torneo San Pietroburgo: forfait Berrettini, Sinner unico italiano

ROMA - Matteo Berrettini rinuncia al "St. Petersburg Open", ATP 500 dotato di un montepremi di 1.243.790 dollari di scena la prossima settimana sul veloce indoor del "Petersburg Sports and Concert Com ...

