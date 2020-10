Verissimo, Lorella Cuccarini: ‘Alberto Matano faceva l’amico, ma dietro le quinte…’ (Di venerdì 9 ottobre 2020) “È stato detto che ho pugnalato un collega alle spalle, questo non è vero. Se c’è stata una pugnalata l’ha presa un’altra persona. Le voci vogliono raccontarti così come tu non sei. Dopo trentacinque anni, credo di non dover dimostrare nulla. Sono stata sempre una donna libera e la mia vita professionale lo ha dimostrato”. Lorella Cuccarini in esclusiva per Verissimo rompe il silenzio e parla della discussa mail indirizzata alla redazione della ‘Vita in Diretta’ prima dell’addio al programma condotto in coppia con Alberto Matano. in riproduzione.... Lorella ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 9 ottobre 2020) “È stato detto che ho pugnalato un collega alle spalle, questo non è vero. Se c’è stata una pugnalata l’ha presa un’altra persona. Le voci vogliono raccontarti così come tu non sei. Dopo trentacinque anni, credo di non dover dimostrare nulla. Sono stata sempre una donna libera e la mia vita professionale lo ha dimostrato”.in esclusiva perrompe il silenzio e parla della discussa mail indirizzata alla redazione della ‘Vita in Diretta’ prima dell’addio al programma condotto in coppia con Alberto. in riproduzione.......

ScopriMilano : A VERISSIMO IN ESCLUSIVA IL PROTAGONISTA DELLA SERIE “DAYDREAMER” CAN YAMAN, LORELLA CUCCARINI E GERRY SCOTTI… - pascalpanico : RT @CIAfra73: Lorella Cuccarini a #Verissimo: 'Una persona in onda faceva il migliore amico, dietro le quinte piano che andava in... https:… - giuliaprivato : RT @ZoomMagazineIT: Lorella Cuccarini in esclusiva a ‘Verissimo’: “Voglio dire ciò che penso e non quello che è comodo per me” https://t.co… - giuliaprivato : RT @FQMagazineit: Lorella Cuccarini esclusiva a Verissimo: “A La Vita in Diretta c’era chi faceva il migliore amico di fronte a me, ma diet… - giuliaprivato : RT @zazoomblog: Verissimo: Lorella Cuccarini si sfoga Matano mi ha pugnalata - #Verissimo: #Lorella #Cuccarini #sfoga -