Uomini e Donne: Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo si sono lasciati, l'annuncio dell'ex corteggiatrice in lacrime (Di venerdì 9 ottobre 2020) Anche Carlo e Cecilia non hanno resistito fuori dallo studio di Maria De Filippi. L'ex corteggiatrice ha annunciato la rottura sui social Uomini e Donne: Carlo e Cecilia si sono lasciati Abbiamo conosciuto Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli a Uomini e Donne. Lei ha corteggiato Oscar Branzani e Luca Onestini senza risultati. Poi, ha partecipato a Temptation Island Vip in cui ha stretto un'amicizia particolare con Stefano Macchi, fidanzato di Anna Pettinelli. Alla fine è tornata a Uomini e Donne per corteggiare Carlo. Quest'ultimo non ha avuto la ...

