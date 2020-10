Sylvester Stallone svela le prime immagini di Samaritan | mentre la produzione riprende

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 9 ottobre 2020)torna ad anticipare il film di supereroi, che lo vede protagonista e produttore,la lavorazione entra nel vivo dopo la paura forzata.ha celebrato il ritorno sul set del film di supereroioffrendo un primo sguardo al film nelle suggestive foto diffuse via Instagram. Nellemostrate in precedenza, il divo ha anticipato il ritorno sul setndo una scena in cui si scontra con un gruppo di persone in un vicolo e mostrando una seduta di trucco in cui gli sono state applicate cicatrici e ferite sul volto. Nellepiù recenti, il personaggio disfoggia la barba e un ghigno poco raccomandabile. Fuga per la ...