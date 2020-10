Spagna, Luis Enrique: «Asensio? Starà guardando Netflix» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Luis Enrique, commissario tecnico della nazionale spagnola, ha parlato dell’esclusione dai convocati di Marco Asensio Luis Enrique, commissario tecnico della nazionale spagnola, ha parlato dell’esclusione dai convocati di Marco Asensio. «Come vedo Asensio? Non l’ho visto perché non è stato convocato. Non parlerò di lui durante un prepartita, non è il momento giusto per farlo. Adesso sarà a casa a guardare una serie Netflix. Lo saluto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020), commissario tecnico della nazionale spagnola, ha parlato dell’esclusione dai convocati di Marco, commissario tecnico della nazionale spagnola, ha parlato dell’esclusione dai convocati di Marco. «Come vedo? Non l’ho visto perché non è stato convocato. Non parlerò di lui durante un prepartita, non è il momento giusto per farlo. Adesso sarà a casa a guardare una serie. Lo saluto». Leggi su Calcionews24.com

Adesso sarà a casa a guardare una serie Netflix. Lo saluto caramente”. L’assenza del numero 20 delle merengues dalla lista dei convocati, aveva acceso delle polemiche in Spagna, che Luis Enrique con ...

"Fin qui la Svizzera non ha avuto fortuna"

Per il ct rossocrociato Vladimir Petkovic "la Spagna parte ovviamente favorita, ma domani sera avrà molto da perdere, mentre la Svizzera avrà tanto da guadagnare". Il 57enne ha poi sottolineato che "l ...

