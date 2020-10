Spagna, Corte boccia il lockdown imposto dal governo (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Corte ha bocciato la proposta del governo di un nuovo lockdown. La presidente della comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha tuttavia invitato i cittadini a non lasciare la capitale. La Ayuso ha annunciato che le misure volute dal governo, che imponevano ai cittadini di non lasciare le proprie residenze se non per motivi di lavoro, studio o salute (esattamente come in pieno lockdown), saranno ritirate. Ma, dice, “al loro posto ne saranno varate altre“. Questo è quanto riportato dalla stampa spagnola. La decisione della Corte arriva dopo che venerdì scorso il governo, a fronte del continuo e costante incremento di nuovi casi a Madrid e in altre nove città della provincia, aveva imposto ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lahato la proposta deldi un nuovo. La presidente della comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha tuttavia invitato i cittadini a non lasciare la capitale. La Ayuso ha annunciato che le misure volute dal, che imponevano ai cittadini di non lasciare le proprie residenze se non per motivi di lavoro, studio o salute (esattamente come in pieno), saranno ritirate. Ma, dice, “al loro posto ne saranno varate altre“. Questo è quanto riportato dalla stampa spagnola. La decisione dellaarriva dopo che venerdì scorso il, a fronte del continuo e costante incremento di nuovi casi a Madrid e in altre nove città della provincia, aveva...

