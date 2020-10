Serie C | Palermo-Avellino | arbitra Matteo Marcenaro di Genova

(Di venerdì 9 ottobre 2020) SaràMarcenaro dil’arbitro di.Il fischietto ligure sarà coadiuvato dagli assistenti Riccardo Vitali di Brescia e Massimo Salvalaglio di Legnano; quarto uomo ufficiale Antonino Costanza di Agrigento. La gara, valida per la quarta giornata del campionato diC (Girone C), è in programma domenica 11 ottobre 2020 alle ore 15 allo Stadio "Renzo Barbera".

Almici ha raggiunto l'accordo con il Palermo e a breve firmerà un triennale. La società di viale del Fante, così come riporta il Giornale di Sicilia in ...