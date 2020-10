Sandra Milo: “Devo lavorare per mantenere i miei figli disoccupati” (Di venerdì 9 ottobre 2020) A 87 anni non può ancora andare in pensione: Sandra Milo ha confessato di lavorare per la necessità di mantenere i suoi figli, entrambi disoccupati. Amata e apprezzata per il suo lavoro da attrice cinematografica e teatrale, nonché per le sue doti da presentatrice e personaggio televisivo, Sandra Milo continua a ricevere premi e apprezzamenti dalla critica. Dopo … L'articolo Sandra Milo: “Devo lavorare per mantenere i miei figli disoccupati” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 9 ottobre 2020) A 87 anni non può ancora andare in pensione:ha confessato diper la necessità dii suoi, entrambi disoccupati. Amata e apprezzata per il suo lavoro da attrice cinematografica e teatrale, nonché per le sue doti da presentatrice e personaggio televisivo,continua a ricevere premi e apprezzamenti dalla critica. Dopo … L'articolo: “Devoperdisoccupati” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

