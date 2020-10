Roma Science Van arriva a Centocelle | dal 16 al 18 ottobre un weekend nel segno della scienza e del divertimento

(Di venerdì 9 ottobre 2020)Van torna anche nel 2020 per unall’insegna die intrattenimento: una tre giorni con spettacoli e laboratori per ogni età dedicati ai temi dell’Agenda 2030.Van, progetto vincitore di Eureka!2020 e inserito nel calendariorama 2020, animerà Piazza dei Mirti aa partire da venerdì 16dalle 15 alle 18.30, proseguendo sabato 17 e domenica 18 dalle 10 alle 13 e dalle 15.00 alle 18.30. Le attività in programma sono ispirate ad alcuni dei temi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile stilata da Unesco. Una sezione diVan sarà dedicata ai misteri ...

tusciatimes : Roma Science Van arriva a Centocelle - - cinziasams : RT @IlBoLive: Due articoli su #Science svelano le predisposizioni genetiche e immunologiche alla base di quasi il 15% dei casi gravi di Cov… - NovelliGnovelli : RT @IlBoLive: Due articoli su #Science svelano le predisposizioni genetiche e immunologiche alla base di quasi il 15% dei casi gravi di Cov… - IlBoLive : Due articoli su #Science svelano le predisposizioni genetiche e immunologiche alla base di quasi il 15% dei casi gr… - LamontC76925238 : Monitoraggio sismico 24/7 LIVE, Roma Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Science

Meteo Web

L'aveva già detto e lo ha ripetuto. In una nuova intervista alla Stampa Enrico Montesano, ha detto che aderirà (ma non parteciperà) alla manifestazione dei negazionisti del coronavirus in programma ...Roma, 8 ott. (askanews) - Aperto il bando valido per la partecipazione al festival "Science on stage" Italia, evento rivolto ai docenti e dedicato a incentivare lo sviluppo e l'individuazione di nuovi ...