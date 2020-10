Roma, guasto tecnico sulla Metro B: tratta sospesa e bus sostitutivi stracolmi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Risveglio da incubo per i pendolari Romani della Metro B. Questa mattina, intorno alla 5.30, un guasto tecnico ha fatto saltare centinaia di corse nella tratta Laurentina – Garbatella, in entrambe le direzioni. La società di trasporti Atac ha messo a disposizione dei passeggeri dei bus sostitutivi, che però hanno una capienza di molto inferiore. In pochi minuti, infatti, si sono create delle lunghissime file di pendolari, mentre i bus partivano uno dopo l’altro stracolmi di passeggeri. Dopo oltre 3 ore dall’inizio del guasto tecnico, la situazione non è cambiata. Tutto ciò proprio nei giorni in cui uno dei temi principali d’attualità è il distanziamento sociale. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 ottobre 2020) Risveglio da incubo per i pendolarini dellaB. Questa mattina, intorno alla 5.30, unha fatto saltare centinaia di corse nellaLaurentina – Garbatella, in entrambe le direzioni. La società di trasporti Atac ha messo a disposizione dei passeggeri dei bus, che però hanno una capienza di molto inferiore. In pochi minuti, infatti, si sono create delle lunghissime file di pendolari, mentre i bus partivano uno dopo l’altrodi passeggeri. Dopo oltre 3 ore dall’inizio del, la situazione non è cambiata. Tutto ciò proprio nei giorni in cui uno dei temi principali d’attualità è il distanziamento sociale. ...

InfoAtac : #info #atac - Metro B interrotta tratta Laurentina <-> Garbatella, bus sostitutivi in attivazione (guasto tecnico),… - CorriereCitta : Roma, guasto tecnico sulla Metro B: tratta sospesa e bus sostitutivi stracolmi - angzarre : RT @MercurioPsi: #ATAC - #MetroB interrotta per guasto tra Laurentina e Garbatella. A #Roma c'è la media di 1 interruzione o chiusura o ral… - battaglia_persa : RT @MercurioPsi: #ATAC - #MetroB interrotta per guasto tra Laurentina e Garbatella. A #Roma c'è la media di 1 interruzione o chiusura o ral… - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac -

Ultime Notizie dalla rete : Roma guasto Metro B, un guasto manda in tilt la tratta per tre ore: bus navetta colmi RomaToday Metro B, un guasto manda in tilt la tratta per tre ore: bus navetta colmi

Metro B di Roma sospesa nella tratta tra Laurentina e Garbatella ... L'azienda dei trasporti della Capitale non ha specificato la motivazione dello stop, adducendo il tutto ad un "guasto tecnico". Una ...

Roma, trasporto bambini disabili in classe: niente stipendi. E gli addetti scioperano

Pulmini che rimangono senza benzina, sanificati a spese dei dipendenti e stipendi che non si vedono da maggio. La denuncia dei 260 operatori incaricati del trasporto disabili e servizi scolastici per.

Metro B di Roma sospesa nella tratta tra Laurentina e Garbatella ... L'azienda dei trasporti della Capitale non ha specificato la motivazione dello stop, adducendo il tutto ad un "guasto tecnico". Una ...Pulmini che rimangono senza benzina, sanificati a spese dei dipendenti e stipendi che non si vedono da maggio. La denuncia dei 260 operatori incaricati del trasporto disabili e servizi scolastici per.