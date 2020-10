Recovery Fund | stop ai negoziati | scontro tra Parlamento Europeo e Consiglio

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Muro contro muro trasul delicato negoziato per il bilancio Ue 2021-2027 e il piano Next Generation Eu (NGEU), di cui ilè il principale pilastro. Così, alla fine di una giornata a dir poco tesa, è arrivato loai. Adesso, il rischio che le risorse pensate per risollevare le economie dei Paesi membri travolti dall’emergenza coronavirus possano slittare è più che una ipotesi. Non tutto però è perduto: riflettori puntati al prossimo verticefissato per il 15-16 ottobre con la speranza che arrivi la fumata bianca. A far saltare il banco la richiesta deldi aumentare gli stanziamenti su ben ...