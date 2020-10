Protocollo Zero | niente commissioni per pagamenti fino a 5 euro con carta

(Di venerdì 9 ottobre 2020) È in arrivo il. Si tratta di unper garantiresulle transazioni percon cartea 5. Questo nuovofa parte del piano cashless, che avrebbe il compito di scoraggiare iin contanti e incentivare quelli elettronici. L’adesione da parte degli operatori è solo su base volontaria, ma pare che dall’incontro con questi ultimi sia emersa la disponibilità di aderire da parte di tutti loro. Situazione diversa invece per ida 10 a 25. Per questi tipi di pagamento, infatti, ci sarebbe la possibilità di azzerare o ridurre le, ma ...

Pronto un protocollo per garantire ai commercianti zero commissioni sui micro-pagamenti con le carte fino a 5 euro. Secondo quanti riferiscono fonti dell'esecutivo, nel confronto con gli operatori ...ANCONA - Siamo indietro, tanto per cambiare. Almeno di sei mesi, se tutto andrà come deve andare per il raddoppio della Orte-Falconara, da ieri ufficialmente Cenerentola ...