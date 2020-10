Pianta di limone | come curarla per ottenere ottimi frutti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Volete coltivare nel vostro giardino unadi limoni? Ecco di seguito tutti i segreti, che vi permetteranno di avere deglifrutti. Quanta acqua dare allaA seconda della stagione in cui vi trovate, bisognerà sapere in che modo innaffiare la vostradi limoni. Viene consigliato di dare da bere alla, solo quando la terra è secca, in particolare, viene consigliato di innaffiare laogni due giorni durante i mesi più caldi e durante i mesi più freddi, bisognerà dare da bere allauna volta ogni 14 giorni.di: che tipo di terra e che vasi usare per ladiLadi limoni, ...