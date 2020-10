“Per sempre”. Giulia Provvedi zia innamorata: il gesto per la nipotina Nicole dice tutto (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il 18 giugno scorso Silvia Provvedi è diventata mamma per la prima volta di una bambina, Nicole, tanto desiderata dalla cantante, gemella di Giulia ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Sul profilo Instagram ufficiale che condividono le due sorelle, Le Donatella, Silvia ha raccontato per filo e per segno la gravidanza e il parto. La piccola è frutto dell’amore con Giorgio De Stefano, conosciuto a Milano come imprenditore nel campo della ristorazione. Quando la bimba è venuta al mondo, i due erano fidanzati da un anno e mezzo circa e lei si era appena lasciata alle spalle la turbolenta rottura con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Pochi giorni dopo il lieto evento, il 25 giugno per la precisione, Giorgio è stato arrestato con un’accusa gravissima: associazione mafiosa. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il 18 giugno scorso Silviaè diventata mamma per la prima volta di una bambina,, tanto desiderata dalla cantante, gemella died ex concorrente del Grande Fratello Vip. Sul profilo Instagram ufficiale che condividono le due sorelle, Le Donatella, Silvia ha raccontato per filo e per segno la gravidanza e il parto. La piccola è frutto dell’amore con Giorgio De Stefano, conosciuto a Milano come imprenditore nel campo della ristorazione. Quando la bimba è venuta al mondo, i due erano fidanzati da un anno e mezzo circa e lei si era appena lasciata alle spalle la turbolenta rottura con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Pochi giorni dopo il lieto evento, il 25 giugno per la precisione, Giorgio è stato arrestato con un’accusa gravissima: associazione mafiosa. (Continua ...

