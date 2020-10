Nicola Pirozzi proclamato sindaco di Giugliano: “Non sarà un il comune dei favori” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Giugliano. Nicola Pirozzi è ufficialmente il nuovo sindaco di Giugliano. L’investitura ufficiale si è tenuta stamattina presso la sala consiliare di Corso Campano 200. Le prime parole di Pirozzi sindaco “Questa investitura avviene in un periodo particolare del nostro paese a causa dell’emergenza coronavirus. Questo aumenta il senso di responsabilità nel governare una città come … L'articolo Nicola Pirozzi proclamato sindaco di Giugliano: “Non sarà un il comune dei favori” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 9 ottobre 2020)è ufficialmente il nuovodi. L’investitura ufficiale si è tenuta stamattina presso la sala consiliare di Corso Campano 200. Le prime parole di“Questa investitura avviene in un periodo particolare del nostro paese a causa dell’emergenza coronavirus. Questo aumenta il senso di responsabilità nel governare una città come … L'articolodi: “Non sarà un ildei favori” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Mov5Stelle : Buon lavoro a Nicola Pirozzi, eletto sindaco a Giugliano in Campania ????? #ballottaggi - Frances47226166 : RT @Mov5Stelle: Buon lavoro a Nicola Pirozzi, eletto sindaco a Giugliano in Campania ????? #ballottaggi - MalangoneMario : RT @Mov5Stelle: Buon lavoro a Nicola Pirozzi, eletto sindaco a Giugliano in Campania ????? #ballottaggi - puntomagazine : L’esito dei due candidati al Sindaco, la vittoria di Nicola Pirozzi(17.894/53.1%) vede uno scarto su Antonio Poziel… - Giancar70336148 : RT @Mov5Stelle: Buon lavoro a Nicola Pirozzi, eletto sindaco a Giugliano in Campania ????? #ballottaggi -