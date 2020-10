Mercato americano positivo (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il listino USA mostra un timido guadagno, con il Dow Jones che sta mettendo a segno un +0,55%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l’S&P-500, che continua la giornata in aumento dello 0,83% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Sale il Nasdaq 100 (+1,29%); come pure, positivo l’S&P 100 (+0,92%). Beni di consumo secondari (+1,48%), informatica (+1,28%) e materiali (+0,90%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia, che riporta una flessione di -1,23%. In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Microsoft (+2,04%), Visa (+1,52%), Caterpillar (+1,40%) e United Health (+1,29%). Le più forti vendite, invece, si manifestano ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il listino USA mostra un timido guadagno, con il Dow Jones che sta mettendo a segno un +0,55%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l’S&P-500, che continua la giornata in aumento dello 0,83% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Sale il Nasdaq 100 (+1,29%); come pure,l’S&P 100 (+0,92%). Beni di consumo secondari (+1,48%), informatica (+1,28%) e materiali (+0,90%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia, che riporta una flessione di -1,23%. In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Microsoft (+2,04%), Visa (+1,52%), Caterpillar (+1,40%) e United Health (+1,29%). Le più forti vendite, invece, si manifestano ...

