Mascherina obbligatoria. Ecco quando e dove. Eccezioni (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dall'8 ottobre 2020 la Mascherina è obbligatoria anche all'aperto, fatte salve alcune Eccezioni che riportiamo anche in questo articolo. Il decreto Covid pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrato subito in vigore dice quando e dove indossare la Mascherina. Bambini Obbligo di Mascherina anche all'aperto. Esentati i bambini di età inferiore a sei anni e i soggetti con ... Leggi su tuttoperlei (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dall'8 ottobre 2020 laanche all'aperto, fatte salve alcuneche riportiamo anche in questo articolo. Il decreto Covid pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrato subito in vigore diceindossare la. Bambini Obbligo dianche all'aperto. Esentati i bambini di età inferiore a sei anni e i soggetti con ...

