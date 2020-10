Licenziamento collettivo: come decidere chi mandare via dall’azienda? (Di venerdì 9 ottobre 2020) Licenziamento collettivo: come decidere chi mandare via dall’azienda? Il Licenziamento collettivo rappresenta sempre una delicata fase di transizione verso un nuovo contesto, sia per l’azienda, ma anche e soprattutto per i lavoratori coinvolti. Tale tipologia di Licenziamento, nel diritto del lavoro italiano, consiste infatti in un iter che riguarda contestualmente una pluralità di lavoratori e che produce la soppressione dei posti di lavoro, conseguente a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Alla base del Licenziamento, insomma, vi dev’essere una scelta di riduzione o trasformazione dell’attività che non sia temporanea, bensì definitiva, e tale ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 9 ottobre 2020)chivia dall’azienda? Ilrappresenta sempre una delicata fase di transizione verso un nuovo contesto, sia per l’azienda, ma anche e soprattutto per i lavoratori coinvolti. Tale tipologia di, nel diritto del lavoro italiano, consiste infatti in un iter che riguarda contestualmente una pluralità di lavoratori e che produce la soppressione dei posti di lavoro, conseguente a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Alla base del, insomma, vi dev’essere una scelta di riduzione o trasformazione dell’attività che non sia temporanea, bensì definitiva, e tale ...

L'Ape sociale permette l'accesso ai lavoratori disoccupati che hanno finito di percepire la Naspi da almeno 3 mesi. Per coloro che percepisco Naspi per scadenza contratto a termine è richiesto anche u ...

Licenziamenti e disoccupazione: la parola all'avvocato

Tra disoccupazione e licenziamenti, il periodo che stiamo vivendo non è dei più facili. Emanuela Nespoli, avvocato esperta in Diritto del Lavoro, spiega condizioni, modi e tempi ...

