La storia di Eloisa Pinto Fontes, la modella D&G scomparsa un anno fa a New York e ritrovata in una favela (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sola e disorientata in una favela brasiliana ad un anno dalla sua scomparsa. Eloisa Pinto Fontes, 26 anni, è una modella apparsa più volte sulle copertine di Elle, Grazia e Glamour, famosa anche per aver preso parte ad una campagna di Dolce & Gabbana. Originaria dello stato di Alagoas, nel nord-est del Brasile, Eloisa è … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sola e disorientata in unabrasiliana ad undalla sua, 26 anni, è unaapparsa più volte sulle copertine di Elle, Grazia e Glamour, famosa anche per aver preso parte ad una campagna di Dolce & Gabbana. Originaria dello stato di Alagoas, nel nord-est del Brasile,è … L'articolo NewNotizie.it.

davide06568174 : @barbaradipalma seducente barbara in q2uesto caso il silenzio è d oro visto che c è un indagine in corso comunque… -

Ultime Notizie dalla rete : storia Eloisa La storia di Eloisa Pinto Fontes, la modella D&G scomparsa un anno fa a New York e ritrovata in una favela NewNotizie Al Giovanni da Udine ripartono "Casa Teatro" e "Prima del Concerto"

Casa Teatro propone incontri con i protagonisti della scena e personalità di spicco del panorama culturale regionale, che affiancano la programmazione di prosa del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Prim ...

Relazioni Pericolose: Abelardo e Eloisa (2./5)

Eros e Carìtas, seconda puntata della serie di "Laser" Le relazioni pericolose curata dalla scrittrice Marta Morazzoni ...

Casa Teatro propone incontri con i protagonisti della scena e personalità di spicco del panorama culturale regionale, che affiancano la programmazione di prosa del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Prim ...Eros e Carìtas, seconda puntata della serie di "Laser" Le relazioni pericolose curata dalla scrittrice Marta Morazzoni ...