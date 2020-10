Incentivi statali, le associazioni di categoria: “Non rifinanziarli sarebbe errore grave” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Non rifinanziare gli ecoIncentivi per il resto del 2020 vanificherà i buoni risultati fatti registrare dal mercato a settembre. Lo sostengono Unrae, l’Associazione delle case automobilistiche estere, e Federauto, che rappresenta i concessionari: “Si tratta di una scelta che sfiora l’autolesionismo, visto che gli Incentivi già varati e presto esauriti non solo hanno ravvivato un mercato in fortissima crisi e salvato posti di lavoro, ma hanno prodotto in poche settimane un maggiore incasso per lo Stato e contribuito positivamente al PIL”, si legge in una nota ufficiale: “Le misure, che si sono complessivamente autofinanziate, hanno infatti fruttato ulteriori 58 milioni di euro incrementali in gettito IVA, oltre ai maggiori introiti legati all’immatricolazione dei veicoli, tra cui l’IPT. I dati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Non rifinanziare gli ecoper il resto del 2020 vanificherà i buoni risultati fatti registrare dal mercato a settembre. Lo sostengono Unrae, l’Associazione delle case automobilistiche estere, e Federauto, che rappresenta i concessionari: “Si tratta di una scelta che sfiora l’autolesionismo, visto che gligià varati e presto esauriti non solo hanno ravvivato un mercato in fortissima crisi e salvato posti di lavoro, ma hanno prodotto in poche settimane un maggiore incasso per lo Stato e contribuito positivamente al PIL”, si legge in una nota ufficiale: “Le misure, che si sono complessivamente autofinanziate, hanno infatti fruttato ulteriori 58 milioni di euro incrementali in gettito IVA, oltre ai maggiori introiti legati all’immatricolazione dei veicoli, tra cui l’IPT. I dati ...

