Il Covid frena i conti della Lazio: rosso di 15 mln nel 2020 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lazio bilancio 2020 – Il Consiglio di Gestione della Lazio ha approvato il progetto di Bilancio Separato e Consolidato relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2020. Esercizio che si è chiuso con ricavi per 104,31 milioni, in calo di 17,25 milioni di euro rispetto alla stagione precedente, e una perdita netta pari a 15,88 milioni. … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 9 ottobre 2020)bilancio– Il Consiglio di Gestioneha approvato il progetto di Bilancio Separato e Consolidato relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno. Esercizio che si è chiuso con ricavi per 104,31 milioni, in calo di 17,25 milioni di euro rispetto alla stagione precedente, e una perdita netta pari a 15,88 milioni. … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Il #Covid frena anche i conti della #Lazio: ricavi in calo e rosso di 15 milioni nel 2020 - CalcioFinanza : Il #Covid frena anche i conti della #Lazio: ricavi in calo e rosso di 15 milioni nel 2020 - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Il Covid frena i conti della Lazio: rosso di 15 mln nel 2020: Lazio bilancio 2020 – Il Consiglio… - nomismaustampa : RT @Rizzellipasta: 'Vinitaly-wine2wine, covid non frena vendite Italia in Usa' - StampaBiella : Allo Spazio Pria, il covid frena l’inaugurazione-evento alla galleria d’arte moderna Woolbridge -

Ultime Notizie dalla rete : Covid frena Allo Spazio Pria, il covid frena l’inaugurazione-evento alla galleria d’arte moderna Woolbridge La Stampa L’industria oltre il livello pre-Covid

La produzione industriale rilevata dall’Istat aumenta infatti di un robusto 7,7% rispetto a luglio, sulla base dei dati destagionalizzati, mentre è in frenata dello 0,3 ... un confronto pre-Covid.

Scooter 125: 10 modelli da guidare con la patente B

In tempi di restrizioni anti Covid-19 e di distanziamento sociale, non c'è nulla di meglio che optare per un mezzo di trasporto semplice, veloce e sicuro come uno scooter da 125 cc che può essere guid ...

La produzione industriale rilevata dall’Istat aumenta infatti di un robusto 7,7% rispetto a luglio, sulla base dei dati destagionalizzati, mentre è in frenata dello 0,3 ... un confronto pre-Covid.In tempi di restrizioni anti Covid-19 e di distanziamento sociale, non c'è nulla di meglio che optare per un mezzo di trasporto semplice, veloce e sicuro come uno scooter da 125 cc che può essere guid ...