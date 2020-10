Falsa malattia: cos’è, quando scatta e come si può dimostrare (Di venerdì 9 ottobre 2020) Falsa malattia: cos’è, quando scatta e come si può dimostrare Il rapporto di lavoro tra azienda e dipendente deve essere sempre caratterizzato da principi di onestà, lealtà e correttezza, per tutta la sua durata. Da ciò deriva che provare una Falsa malattia del lavoratore, può comportare – per quest’ultimo – conseguenze disciplinari non di poco conto, ben potendosi rischiare anche il licenziamento per giusta causa. Vediamo allora più nel dettaglio il caso della Falsa malattia, quando ricorre di preciso e come è possibile dimostrarla. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sul ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 9 ottobre 2020): cos’è,si puòIl rapporto di lavoro tra azienda e dipendente deve essere sempre caratterizzato da principi di onestà, lealtà e correttezza, per tutta la sua durata. Da ciò deriva che provare unadel lavoratore, può comportare – per quest’ultimo – conseguenze disciplinari non di poco conto, ben potendosi rischiare anche il licenziamento per giusta causa. Vediamo allora più nel dettaglio il caso dellaricorre di preciso eè possibile dimostrarla. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sul ...

lacarloox : @SDearmelancholy ma che c'entra, mica la gente dice che è falsa riguardo alla sua malattia, sta antipatica perché… - gigilorenz : @alfredoferrante @MariuzzoAndrea Stesso livello di chi parlava di una falsa malattia di Trump dichiarata, a loro di… - mbsaccount : @Mara__19 @elisafly82 La scusa dell’anoressia basta pure grazie, una ragazza che ancora ne soffre ha apertamente de… - naomi_pietrucci : @CirimbelliLa Mmmm no. Malattia o altro non giustificano il suo essere falsa, vipera che sputtana gente e incolpa altri - vincycernic95 : @rebbiuss Non è questione di moralismo. Io sono tutto tranne che quello. Adua è già falsa e manipolatrice di suo, a… -