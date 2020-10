Due morti a Siena e Lucca: a seguito di incidenti stradali. Intervento dei vigili del fuoco (Di venerdì 9 ottobre 2020) Gli incidenti, entrambi in autostrada, sulla A1 e sulla bretella di Lucca. I deceduti sono gli autisti di due mezzi pesanti coinvolti Leggi su firenzepost (Di venerdì 9 ottobre 2020) Gli, entrambi in autostrada, sulla A1 e sulla bretella di. I deceduti sono gli autisti di due mezzi pesanti coinvolti

MediasetTgcom24 : Il maltempo flagella il Nord: due morti ad Aosta e nel Vercellese, due dispersi tra Piemonte e Lombardia #Maltempo… - FirenzePost : Due morti a Siena e Lucca: a seguito di incidenti stradali. Intervento dei vigili del fuoco - paolojun67 : @BarillariDav Quindi se in un anno (anche meno) abbiamo avuto un milione di morti per Covid ne dovremmo avere circa… - liotru52 : @EuroMasochismo Economia-salute. Due necessità che entrano in guerra. Chi ha la priorità ? Poiché il sazio non ha m… - vhagaris : Io che ho passato 7 giorni a casa del mio ragazzo dopo 2 mesi di relazione: siamo quasi morti in due -