Covid – Nuovi casi e numeri falsi

(Di venerdì 9 ottobre 2020)– Il dato sul numero dei positivi alè falsato. Non si tratta di persone positive, si tratta di tamponi positivi. Se una persona risulta positiva a tre o quattro tamponi nel giro di qualche giorno, il dato riferisce di tre o quattro positivi, ma la persona positiva è una sola. Ci sono persone che non riescono a evadere dalla quarantena perché risultati positivi da settimane o da mesi al tampone ripetuto per dieci volte. Dieci positivi? No una persona positiva dieci volte. Succede spesso e il dato che viene diffuso è del tutto falso. Leggete che cosa ne dice il dottor Nino Cartabellotta, medico chirurgo, presidente Fondazione GIMBE (Gruppi Italiano Medicina Basata delle Evidenze), riconosciuto ...