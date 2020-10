Coronavirus | indice Rt a 1 | 06 | l' epidemia accelera

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Il monitoraggio Iss-ministero della Salute evidenzia per la prima volta elementi di criticità significativa

In sette giorni l'indice di trasmissibilità Rt è passato da 1,01 a 1,06. Il monitoraggio di Istituto superiore di Sanità e ministero della Salute rileva per la decima settimana consecutiva ...(Adnkronos) - Continua a crescere anche ad agosto la produzione industriale che fa registrare il segno più per la quarta volta consecutiva dopo il crollo dovuto all’emergenza Covid-19. A certificare .