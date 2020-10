Coronavirus in Campania | De Luca in trincea | «Noi vittime di un' aggressione mediatica»

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 10,7% Regioni con… - fanpage : Gli ospedali #COVID19 voluti da De Luca sono costati 18 milioni di euro con l'obiettivo di fronteggiare l'epidemia… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, De Luca: 'Oltre 700 nuovi positivi in Campania, il 90-95% è asintomatico' #Coronavirusitalia… - arcanodavvero : RT @ultimenotizie: Alla luce dei nuovi focolai di #coronavirus, gli anestesisti: 'Se l'andamento dei casi continuerà con i ritmi attuali, s… - robertopontillo : RT @ultimenotizie: Alla luce dei nuovi focolai di #coronavirus, gli anestesisti: 'Se l'andamento dei casi continuerà con i ritmi attuali, s… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

Coronavirus, bollettino 8 ottobre ... I casi regione per regione In ben dodici regioni si registrano più di 100 nuovi casi: 757 in Campania, 683 in Lombardia, 491 in Veneto, 359 nel Lazio, 339 in ...75 con «ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19». Dopo l’esplosione dei contagi in Campania che hanno portato la regione al primo posto in Italia per numero di ...