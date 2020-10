Coronavirus, il ministro Boccia: “Se serve stringeremo di più i bulloni” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Sappiamo che lavoro e scuola sono i due pilastri da difendere contro avanzata del Covid. Non voglio un altro lockdown. Se siamo a 5 mila contagi e altri paesi a 15 mila, è per misure anti contagio e per attenzione alla mobilità. Quindi, massimo rigore, se sarà necessario stringeremo ancora di più i bulloni, fermandoci alle cose necessarie: scuola, lavoro, ospedali”. Così il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, a margine dell’inaugurazione della 90a Fiera Internazionale del Tartufo bianco, ad Alba (Cuneo) dove in precedenza ha incontrato il presidente della Regione Piemonte e i sindaci dei comuni colpiti dall’ultima alluvione. “I contagi – ha aggiunto Boccia – sono in aumento perché andiamo in giro. Dobbiamo ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Sappiamo che lavoro e scuola sono i due pilastri da difendere contro avanzata del Covid. Non voglio un altro lockdown. Se siamo a 5 mila contagi e altri paesi a 15 mila, è per misure anti contagio e per attenzione alla mobilità. Quindi, massimo rigore, se sarà necessarioancora di più i bulloni, fermandoci alle cose necessarie: scuola, lavoro, ospedali”. Così ildegli Affari Regionali, Francesco, a margine dell’inaugurazione della 90a Fiera Internazionale del Tartufo bianco, ad Alba (Cuneo) dove in precedenza ha incontrato il presidente della Regione Piemonte e i sindaci dei comuni colpiti dall’ultima alluvione. “I contagi – ha aggiunto– sono in aumento perché andiamo in giro. Dobbiamo ...

La7tv : #ottoemezzo Il Ministro @AlfonsoBonafede lancia il suo appello per evitare un nuovo #lockdown: 'Anche nelle case pr… - Agenzia_Ansa : Ordinanza del ministro Speranza: obbligo del test per chi arriva da Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Repubblica Ceca… - SenatoStampa : #Coronavirus. In Aula comunicazioni Ministro della salute @robersperanza su contenuto provvedimenti attuazione misu… - infoitinterno : Coronavirus, spostamenti limitati tra Regioni. Ministro Boccia: 'Non escludiamo nulla pronti ad intervenire' - infoitinterno : Coronavirus, Bonaccini scrive al ministro Lamorgese: 'Servono più controlli' -