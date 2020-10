Chi è la cantante Mydrama con il suo Urban Style (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alessandra Martinelli, in arte Mydrama, è una delle cantanti che ha partecipato alla prima puntata della nuova edizione di X-Factor, il talent musicale di Sky Uno. Emozionare un giudice in un talent non è impossibile. Ma commuovere l’intero tavolo di X Factor è un’impresa. A riuscirci nel 2020 è stata Mydrama, una giovane cantante dalla storia complicata e dal grande talento. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata. Di lei sappiamo solo che ha 22 anni e che vissuto delle brutte esperienze che l’hanno molto segnata; in particolare, prima della sua esibizione ha raccontato di essere stata intrappolata in una relazione tossica. Da qui, anche il suo nome d’arte “Mydrama”, scelto allo scopo di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alessandra Martinelli, in arte, è una delle cantanti che ha partecipato alla prima puntata della nuova edizione di X-Factor, il talent musicale di Sky Uno. Emozionare un giudice in un talent non è impossibile. Ma commuovere l’intero tavolo di X Factor è un’impresa. A riuscirci nel 2020 è stata, una giovanedalla storia complicata e dal grande talento. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata. Di lei sappiamo solo che ha 22 anni e che vissuto delle brutte esperienze che l’hanno molto segnata; in particolare, prima della sua esibizione ha raccontato di essere stata intrappolata in una relazione tossica. Da qui, anche il suo nome d’arte “”, scelto allo scopo di ...

Max_Alle : RT @bravimabasta: Chi se ne frega dei gusti sessuali di un qualunque cantante, a meno che non desideri comunicarli lui, faccia un retweet - giasty1 : RT @bravimabasta: Chi se ne frega dei gusti sessuali di un qualunque cantante, a meno che non desideri comunicarli lui, faccia un retweet - miki_studio : RT @bravimabasta: Chi se ne frega dei gusti sessuali di un qualunque cantante, a meno che non desideri comunicarli lui, faccia un retweet - notpennysboat73 : RT @bravimabasta: Chi se ne frega dei gusti sessuali di un qualunque cantante, a meno che non desideri comunicarli lui, faccia un retweet - La_LoreDalai : RT @bravimabasta: Chi se ne frega dei gusti sessuali di un qualunque cantante, a meno che non desideri comunicarli lui, faccia un retweet -