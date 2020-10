Benevento | riparte in sicurezza il campionato di calcio a 7 UsAcli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Riceviamo e pubblichiamo la nota da parte disullanza deldia 7. “ildia sette, dopo aver testato tutte le procedure COVID abbiamo si è deciso di ripartire anche con lo sport amatoriale perchè bisogna dare senso di normalità e prosecuzione, imparando a convivere con il virus senza commettere imprudenze, ma non per questo rinunciare alla propria vita.Lo sport è un fattore fondamentale per l’equilibrio psicofisico delle persone e per questo abbiamo il dovere di proseguire e incentivare le attività.Questo è solo il primo dei campionati che stanno ...