Ardea | positivo al Covid-19 un Consigliere Comunale | nella notte il ricovero in ospedale Sindaco in autoisolamento

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Il-19 arriva in Consiglioad. Ildi maggioranza Fabio Nobili è risultatoal virus.le sue condizioni si sono aggravate – da alcuni giorni ilaveva accusato alcuni sintomi sospetti tanto da decidere di sottoporsi al tampone – e si è reso necessario ilina Roma. Stamattina è arrivato il responso: si tratta di un caso accertato di-19. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

Sono tre i nuovi casi di Covid-19 nel comune di Ardea. A comunicarlo, attraverso la sua pagina Facebook, è stato l'assessore Alessandro Possidoni.L'episodio riguarda l'istituto comprensivo Ardea II in provincia di Roma. Il dirigente scolastico: 'Finire per tempo non è stato possibile' ...