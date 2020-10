Allarme Rt: 15 regioni sopra il livello di guardia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Le regioni con l'indice di trasmissione del sopra il livello critico 1 sono diventate 15. Lo certifica il report della cabina di regia del Ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lecon l'indice di trasmissione delilcritico 1 sono diventate 15. Lo certifica il report della cabina di regia del Ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità ...

