A Misano si decide il trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2020

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Sarà un weekend mozzafiato a, una gara secca, 90 minuti col cuore in gola per assegnare il secondo titolo delQuello sul circuito di(10 e 11 ottobre) è l’appuntamento conclusivo dele esattamente come accaduto un anno fa sarà proprio l’ultima “mini” della stagione a incoronare l’equipaggio campione del monomarca dell’Aquila, che in questa seconda edizione ha continuato ad attirare la curiosità di sempre piùciclisti. Archiviati i due spettacolari weekend con ...