VIDEO | L’assessore Pugliese: “Bene Casa delle Donne, adesso tutela in tutta Italia” (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – “Sono felice che la Casa Internazionale delle Donne sia salva, sono felice di tutto il lavoro che ha fatto il Partito Democratico e che hanno fatto al Governo, ci aspettiamo attenzione per tanti altri luoghi delle donne importanti, sia a Roma che nel Lazio. Siamo felici perché la Casa Internazionale delle Donne a Roma è sempre stato un baluardo di ricerca, di storia, di documentazione, ma soprattutto di servizi nei confronti delle donne, che dovrebbero essere riconosciuti. Mi auguro che ci sia un ragionamento anche più ampio per salvare, tutelare e sostenere le altre case o le altre esperienze delle donne tutta Italia”. Così all’Agenzia di stampa Dire l’assessora al Turismo e Pari Opportunità della Regione Lazio, Giovanna Pugliese, a margine della IX Commissione regionale Pari Opportunità. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: VIDEO | L’assessore Pugliese: “Bene Casa delle Donne, adesso tutela in tutta Italia” I bimbi con Pandas e le ‘Piccole vite sospese’ di Cinthia Caruso Una fisica a caccia di materia oscura: “Siate chi volete, sin da piccoli” VIDEO | Dal 2017 in continua crescita i maltrattamenti familiari in Italia Kfor celebra i 20 anni della risoluzione Onu 1325: donne, pace e sicurezza Grembiuli con il rossetto per lei e con un righello per lui, su Facebook è rivolta Leggi su dire (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – “Sono felice che la Casa Internazionale delle Donne sia salva, sono felice di tutto il lavoro che ha fatto il Partito Democratico e che hanno fatto al Governo, ci aspettiamo attenzione per tanti altri luoghi delle donne importanti, sia a Roma che nel Lazio. Siamo felici perché la Casa Internazionale delle Donne a Roma è sempre stato un baluardo di ricerca, di storia, di documentazione, ma soprattutto di servizi nei confronti delle donne, che dovrebbero essere riconosciuti. Mi auguro che ci sia un ragionamento anche più ampio per salvare, tutelare e sostenere le altre case o le altre esperienze delle donne tutta Italia”. Così all’Agenzia di stampa Dire l’assessora al Turismo e Pari Opportunità della Regione Lazio, Giovanna Pugliese, a margine della IX Commissione regionale Pari Opportunità. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: VIDEO | L’assessore Pugliese: “Bene Casa delle Donne, adesso tutela in tutta Italia” I bimbi con Pandas e le ‘Piccole vite sospese’ di Cinthia Caruso Una fisica a caccia di materia oscura: “Siate chi volete, sin da piccoli” VIDEO | Dal 2017 in continua crescita i maltrattamenti familiari in Italia Kfor celebra i 20 anni della risoluzione Onu 1325: donne, pace e sicurezza Grembiuli con il rossetto per lei e con un righello per lui, su Facebook è rivolta

reportrai3 : Il re delle cliniche Antonio Angelucci è indagato per aver tentato di corrompere l'assessore alla sanità delLazio.… - il_piccolo : #Trieste, proposta di matrimonio con #flashmob in piazza per l'assessore @Francescadesa_ IL VIDEO #love #danza… - rmolinari64 : RT @ComuneVA: ?? Da settimana prossima apre un nuovo spazio per i giovani di #Varese in via Como ?? Più spazio, più opportunità per le ragazz… - Anonymo23021354 : RT @LaMentegatta: In effetti nella vignetta 'razzista' del bimbo che deve imparare l'italiano, avrebbero dovuto metterci questo 'assessore'… - palamini_maria : RT @LaMentegatta: In effetti nella vignetta 'razzista' del bimbo che deve imparare l'italiano, avrebbero dovuto metterci questo 'assessore'… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO L’assessore Milano dice sì alla sostenibilità Notizie.it