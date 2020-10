Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 8 OTTOBREORE 12.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAPARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE IL TRAFFICO E RALLENTATO NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTE ROTONDO SCALO, SULLA NOMENTANA TRA COLLEVERDE ED IL RACCORDO, E SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI TORRENOVA ANDIAMO SULL’APPIA DOVE VI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO LAZIALE CODE ANCHE SULL’ARDEATINA ...