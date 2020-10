Via libera alla proposta di legge sul conflitto di interessi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Finalmente si farà chiarezza. La legge che vogliamo per l’Italia indicherà quali sono le condizioni che determinano il conflitto, per chi ricopre incarichi di governo, di amministratore regionale e locale e di componente delle Autorità indipendenti. In questo modo la politica potrà avere come unico obiettivo l’interesse del Paese. Una svolta, voluta fortemente dal MoVimento 5 Stelle. E che adesso dovrà passare dal vaglio del Parlamento. Ci siamo quasi: la legge sul conflitto di interessi potrà presto divenire realtà. Lo avevamo promesso. E, quella promessa, la stiamo mantenendo! L'articolo proviene da Il Blog delle Stelle. Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 8 ottobre 2020) Finalmente si farà chiarezza. Lache vogliamo per l’Italia indicherà quali sono le condizioni che determinano il, per chi ricopre incarichi di governo, di amministratore regionale e locale e di componente delle Autorità indipendenti. In questo modo la politica potrà avere come unico obiettivo l’interesse del Paese. Una svolta, voluta fortemente dal MoVimento 5 Stelle. E che adesso dovrà passare dal vaglio del Parlamento. Ci siamo quasi: lasuldipotrà presto divenire realtà. Lo avevamo promesso. E, quella promessa, la stiamo mantenendo! L'articolo proviene da Il Blog delle Stelle.

vitocrimi : Via libera della Commissione Affari Costituzionali della Camera al testo base del @Mov5Stelle sul… - FedericoDinca : Oggi in commissione affari costituzionali alla Camera è stato aggiunto un altro tassello per il via libera alla rif… - HuffPostItalia : Conflitto di interessi, via libera di Pd, M5S e Leu. Ma Italia Viva non partecipa al voto - testadalghe : PLS!!! - non repostate mai fan art - se siete su twt neanche citate il tweet dell’artista perché gli toglie visibil… - SportSicilia : #Catania via libera al tesseramento di Maldonado, indosserà la maglia numero 15 -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Cassa integrazione, via libera alla proroga: domande entro il 31 ottobre. Con una incognita Ipsoa DTM: Audi sceglie Tréluyer per sostituire Duval a Zolder II

Audi Sport già ad inizio anno aveva ammesso che in caso di concomitanze con altri impegni, i propri piloti del DTM che non sarebbero stati in lizza per il titolo avrebbero avuto via libera per ...

Milano chiude bene, Pirelli e Mediobanca le migliori

Tra i titoli del paniere principale, scatto in avanti oggi per Mediobanca con quasi +4% in area 7,248 euro. Dopo il via libera della Bce la Delfin di Leonardo del Vecchio è salita al di sopra della ...

Audi Sport già ad inizio anno aveva ammesso che in caso di concomitanze con altri impegni, i propri piloti del DTM che non sarebbero stati in lizza per il titolo avrebbero avuto via libera per ...Tra i titoli del paniere principale, scatto in avanti oggi per Mediobanca con quasi +4% in area 7,248 euro. Dopo il via libera della Bce la Delfin di Leonardo del Vecchio è salita al di sopra della ...