Tragedia in Sardegna | malore improvviso | muore un sub di 32 anni

Tragedia nel mare della Sardegna nelle acque di Sarroch, a 25 km da Cagliari, nella costa sud orientale. Un giovane stava effettuando un'immersione con altri sub, ed è stato rinvenuto morto intorno alla mezzanotte. Il 32enne è stato ritrovato sul fondale del mare nella stessa zona in cui si era immerso poco prima: a trovarlo gli stessi compagni di pesca che non avendolo più visto avevano cominciato le ricerche. La causa più probabile del decesso sembra essere un malore.

Tragedia durante la notte nella acque di Sarroch, dove un pescatore subacqueo, Luca Taras, 32 anni di Cagliari, è morto per un malore. Il giovane era impegnato in una battuta di pesca insieme a un ami ...

