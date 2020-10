Temptation Island, Speranza sconvolta: “Mi sento morire. Mi manca l’aria” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Temptation Island è il programma che mette alla prova l’amore fra le coppie che vi partecipano. Dopo il successo di questa estate portato avanti da Filippo Bisciglia l’isola delle tentazioni è ripartita alla grande con al timone Alessia Marcuzzi. Lo show è iniziato mercoledì 16 settembre in prima serata e i colpi di scena non sono mancati. Questa volta il pubblico è stato catturato dalle vicende della coppia formata da Speranza e Alberto. Tra i due sembra che le cose peggiorino sempre più e il loro legame è messo costantemente a dura prova. Nella scorsa puntata il comportamento di Alberto ha davvero scosso Speranza che ha assistito ai video che Alessia Marcuzzi le ha mostrato. Ciò che è successo ha portato i ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 8 ottobre 2020)è il programma che mette alla prova l’amore fra le coppie che vi partecipano. Dopo il successo di questa estate portato avanti da Filippo Bisciglia l’isola delle tentazioni è ripartita alla grande con al timone Alessia Marcuzzi. Lo show è iniziato mercoledì 16 settembre in prima serata e i colpi di scena non sonoti. Questa volta il pubblico è stato catturato dalle vicende della coppia formata dae Alberto. Tra i due sembra che le cose peggiorino sempre più e il loro legame è messo costantemente a dura prova. Nella scorsa puntata il comportamento di Alberto ha davvero scossoche ha assistito ai video che Alessia Marcuzzi le ha mostrato. Ciò che è successo ha portato i ...

fanpage : #TemptationIsland LE anticipazioni - Darko41393632 : ???? allora mi sono accorto che non è vero ??????? Bisogna sapere quando possiamo ????Ti amo tanto ??????? Come no, ancora i… - drunkofthemoon : RT @eliscrivecose: Ma quanto cazzo è out of context Temptation Island il 7 ottobre, Maria mai più per favore - Notiziedi_it : ‘Temptation Island’ contro la Nazionale: ecco com’è andata la sfida degli ascolti tv - Ossessionato1 : App corriere dello sport con notizie del matrimonio di Elettra Lamborghini e la storia traballante di Alberto e Nun… -