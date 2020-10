Roma | Perotti | “Non è stato facile lasciare i giallorossi | periodo difficile”

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 ottobre 2020) “Aho passato undifficile, da gennaio. Negli ultimi 2-3 giorni del mercato estivo, tutto è diventato chiaro e abbiamo preso una decisione, così sono arrivato qui. Per me èmolto difficile, ma credo di aver fatto la scelta giusta. Ho 32 anni e ho avuto la possibilità di venire in una squadra come il Fenerbahce dalla: volevo cogliere questa opportunità“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Diego, esterno offensivo argentino trasferitosi recentemente dallaal Fenerbahce. L’ex effettivo giallorosso ha espresso disappunto per l’addio al club capitolino, sebbene abbia fatto trapelare entusiasmo per la nuova avventura turca.