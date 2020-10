Ricerca, possibile far ringiovanire il cervello inibendo la molecola “miR-29” (Di giovedì 8 ottobre 2020) La capacità di ricevere ed elaborare stimoli cognitivi è tipica dell’infanzia e dell’adolescenza, mentre tende a diminuire con il progredire dell’età. Cosa determina questo impoverimento? I Ricercatori del Laboratorio Bio@Sns della Scuola Normale e del Dipartimento Neurofarba dell’Università di Firenze hanno realizzato uno studio (“MiR-29 coordinates age-dependent plasticity brakes in the adult visual cortex”) che individua come responsabile della perdita di plasticità del cervello una molecola di microRNA. Se si inibisce la presenza di questa molecola nell’adulto, il cervello torna a mostrare la plasticità del giovane. La molecola si chiama miR-29, ha una caratteristica forma a forcina ed è ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 ottobre 2020) La capacità di ricevere ed elaborare stimoli cognitivi è tipica dell’infanzia e dell’adolescenza, mentre tende a diminuire con il progredire dell’età. Cosa determina questo impoverimento? Itori del Laboratorio Bio@Sns della Scuola Normale e del Dipartimento Neurofarba dell’Università di Firenze hanno realizzato uno studio (“MiR-29 coordinates age-dependent plasticity brakes in the adult visual cortex”) che individua come responsabile della perdita di plasticità delunadi microRNA. Se si inibisce la presenza di questanell’adulto, iltorna a mostrare la plasticità del giovane. Lasi chiama miR-29, ha una caratteristica forma a forcina ed è ...

