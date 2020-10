PS5 | il video teardown ha totalizzato più visualizzazioni dei video di ' smontaggio' di PS4 e PS4 Pro in meno di un giorno

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Ledeldi PS5 di ieri hanno già ampiamente superato quelle deidi PS4 Pro e PS4.Dal nulla, ieri Sony ha lanciato un nuovocon il direttore tecnico, Yasuhiro Ootori. Dalla sua uscita, ilha già raccolto oltre 4,7 milioni di, un numero abbastanza elevato che mostra davvero l'interesse dei fan per la console di prossima generazione di Sony.È interessante notare che Ootori è stato presente neldi PS4 originale nel 2013. Questoè per gentile concessione di Wired e non è stato caricato da Sony. Dalla sua uscita nel novembre del 2013, ...