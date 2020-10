Paolo Bonolis | la gaffe con Serena Bortone in diretta su Rai1 | “Ora però non mi tocco occhi e bocca” “Addirittura?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 ottobre 2020)insu Rai 1 per. Lo storico volto della tv è stato ospite di “Oggi è un altro giorno“, la trasmissione diper presentare il suo libro. Proprio appena ha fatto il suo ingresso in studio,si è avvicinato e ha stretto la mano alla conduttrice. Un gesto automatico e fatto d’istinto, ma che non si può più fare con le nuove misure di sicurezza anti-Covid. E infattinon ha nascosto l’imbarazzo e ha subito commentato: “Ovviamente non mi toccheròe bocca dopo averti stretto la mano”, prendendo così le distanze da quella situazione scomoda. “Addirittura”, ha ...