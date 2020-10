Milano, branco di sei cinghiali finisce nel Naviglio: due catturati in Darsena. Le immagini (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un branco di sei cinghiali è finito nel Naviglio fuori città, ha seguito la corrente del canale e si è avventurato fino a Milano, arrivando in Darsena nel cuore della metropoli. Due di loro sono stati catturati e narcotizzati, in attesa dei veterinari, nel centro del capoluogo lombardo. Un animale è stato recuperato ad Abbiategrasso mentre nel video si vedono le operazioni di salvataggio del grosso mammifero a Gaggiano, alle porte di Milano. Video Facebook/Massimiliano Barberis L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Undi seiè finito nelfuori città, ha seguito la corrente del canale e si è avventurato fino a, arrivando innel cuore della metropoli. Due di loro sono statie narcotizzati, in attesa dei veterinari, nel centro del capoluogo lombardo. Un animale è stato recuperato ad Abbiategrasso mentre nel video si vedono le operazioni di salvataggio del grosso mammifero a Gaggiano, alle porte di. Video Facebook/Massimiliano Barberis L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

