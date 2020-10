Maltempo Piemonte: varato rendiconto 2019, approvati 10 milioni per danni a imprese e cittadini (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dieci milioni di euro disponibili per le imprese e i cittadini per far fronte ai danni dell’alluvione che ha colpito molto duramente il Piemonte nei giorni scorsi. Li ha approvati il Consiglio regionale varando nel pomeriggio il rendiconto della Regione per il 2019. Ai 2,5 milioni già destinati in bilancio ai danni da eventi calamitosi sono stati aggiunti 7,5 milioni frutto di economie registrate nel ‘riparti Piemonte’. “Verranno dati ai Comuni colpiti dal Maltempo, che potranno distribuirli a cittadini e imprese”, ha spiegato l’assessore regionale al bilancio Andrea Tronzano. Il ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) Diecidi euro disponibili per lee iper far fronte aidell’alluvione che ha colpito molto duramente ilnei giorni scorsi. Li hail Consiglio regionale varando nel pomeriggio ildella Regione per il. Ai 2,5già destinati in bilancio aida eventi calamitosi sono stati aggiunti 7,5frutto di economie registrate nel ‘riparti’. “Verranno dati ai Comuni colpiti dal, che potranno distribuirli a”, ha spiegato l’assessore regionale al bilancio Andrea Tronzano. Il ...

