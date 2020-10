In Germania oltre 4mila contagi in un giorno, il governo teme “diffusione incontrollata” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “È possibile che il virus si propaghi in modo incontrollato”. Se anche i leader tedeschi, che si sono distinti nella fase 1 per una gestione efficace e non isterica della pandemia, iniziano a parlare del rischio di una “diffusione incontrollata”, vuol dire che il clima è cambiato e la faccenda è seria. Lo indicano i numeri – un balzo di oltre 4mila contagi nelle ultime 24 ore – ma lo sottolineano soprattutto i toni utilizzati per comunicarli.Nel corso di una conferenza stampa congiunta, il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, e il presidente del Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, si sono definiti “molto preoccupati” per il numero crescente di infezioni di Covid-19 nel Paese. “I numeri stanno aumentando di nuovo, e con essi aumenta ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) “È possibile che il virus si propaghi in modo incontrollato”. Se anche i leader tedeschi, che si sono distinti nella fase 1 per una gestione efficace e non isterica della pandemia, iniziano a parlare del rischio di una “diffusione incontrollata”, vuol dire che il clima è cambiato e la faccenda è seria. Lo indicano i numeri – un balzo dinelle ultime 24 ore – ma lo sottolineano soprattutto i toni utilizzati per comunicarli.Nel corso di una conferenza stampa congiunta, il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, e il presidente del Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, si sono definiti “molto preoccupati” per il numero crescente di infezioni di Covid-19 nel Paese. “I numeri stanno aumentando di nuovo, e con essi aumenta ...

petergomezblog : #Coronavirus, Scozia chiude tutti i locali per 2 settimane. Più di 14mila casi in Uk, oltre 10mila in Spagna. Recor… - Agenzia_Ansa : #Covid: è allarme in #Europa, superati i sei milioni di contagi. Oltre 4.000 nuovi casi in #Germania. Record da apr… - fattoquotidiano : Coronavirus, record di nuovi positivi Germania: oltre 4mila in 24 ore. In Brasile superati 5 milioni di casi da ini… - thomasschael : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: è allarme in #Europa, superati i sei milioni di contagi. Oltre 4.000 nuovi casi in #Germania. Record da aprile, i… - marcel21463 : @pisto_gol È sempre un piacere leggere i suoi tweet imparziali che riguardano il mondo calcistico . Avendo lavorato… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania oltre Coronavirus, record di nuovi positivi Germania: oltre 4mila in 24 ore Il Fatto Quotidiano Covid: allarme in Europa, oltre 6 milioni di casi

di 'responsabilizzare i cittadini'. Nuovo allarmante record di casi di coronavirus in Germania per il secondo giorno consecutivo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 4.000 nuovi contagi, ...

In Germania oltre 4mila contagi in un giorno, il governo teme “diffusione incontrollata”

Lo indicano i numeri – un balzo di oltre 4mila contagi nelle ultime 24 ore – ma lo ... responsabile del controllo e della prevenzione delle malattie infettive in Germania. “Non sappiamo come si ...

di 'responsabilizzare i cittadini'. Nuovo allarmante record di casi di coronavirus in Germania per il secondo giorno consecutivo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 4.000 nuovi contagi, ...Lo indicano i numeri – un balzo di oltre 4mila contagi nelle ultime 24 ore – ma lo ... responsabile del controllo e della prevenzione delle malattie infettive in Germania. “Non sappiamo come si ...